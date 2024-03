Quase 50 migrantes são resgatados em rochas de ilha italiana

LAMPEDUSA, 8 MAR (ANSA) - A Guarda Costeira da Itália resgatou nesta sexta-feira (8) ao menos 46 migrantes que estavam em rochas localizadas no ponto mais ocidental da ilha de Lampedusa, no sul do país.

Durante a operação, as autoridades italianas também recuperaram o corpo de um homem, que foi levado para uma autópsia no cemitério de Cala Pisana. Acredita-se que ele morreu após ter subido nas rochas.

A maioria dos migrantes é proveniente do Paquistão e do Egito. O grupo teria partido em uma barco de madeira de Zuwara, na Líbia, na noite da última quarta-feira (6) após cada pessoa pagar entre 4 mil e 6 mil euros pela travessia.