Sainz desfalca Ferrari por apendicite no GP da Arábia Saudita

Com o desfalque, James Bearman ocupará o lugar do espanhol ao lado do monegasco Charles Leclerc a partir do treino livre desta sexta.

O GP da Arábia Saudita acontece neste sábado (9), a partir das 14h (horário de Brasília). A classificação para definir o grid de largada é realizada ainda hoje, no mesmo horário. (ANSA).

