UE lança corredor marítimo para enviar ajuda a Gaza

"Hoje, juntamente com os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos, com o apoio de outros parceiros cruciais, lançamos um corredor marítimo para fornecer a tão necessária assistência humanitária aos civis em Gaza", declarou ela.

De acordo com a líder do Poder Executivo da União Europeia, todos estão "muito perto de abrir o corredor marítimo entre Chipre e Gaza, com sorte no sábado ou domingo".

A primeira operação piloto começará hoje com um barco que partirá do porto de Larnaca para levar as primeiras ajudas a Gaza e testar o corredor.

A Comissão Europeia especificou que há um total de cinco países da UE que participam do projeto. Além de Chipre, a Itália, Alemanha, Grécia e Países Baixos também farão parte das operações de assistência, bem como o Reino Unido.

A adesão de Roma já havia sido antecipada pelo vice-premiê da Itália e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

"Aderimos à proposta, que é cada vez mais concreta, de um corredor humanitário marítimo. É uma ideia que nasce no Chipre para ajudar a população palestina", disse ele ontem.