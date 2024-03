Verstappen pega pole no GP da Arábia Saudita; Leclerc fica em 2º

A classificação mostra, na sequência, o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull; e o espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin.

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, vai largar na oitava posição.

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, está fora da corrida nas ruas de Jidá por conta de uma crise de apendicite.

Em seu lugar está o inglês Oliver Bearman, piloto de testes da escuderia italiana, que não se classificou para a parte final da sessão de qualificação e vai partir apenas da 11ª posição na corrida deste sábado.

A programação do Grande Prêmio da Arábia Saudita foi antecipada em um dia por conta do Ramadã, o período sagrado do calendário muçulmano, que começa neste domingo.

A corrida deste sábado começa às 14h no horário de Brasília.