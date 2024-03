Itália recupera 11 milhões de euros sonegados por influencers

Dois dos quatro influencers seriam "completamente desconhecidos do Fisco", segundo a Guarda de Finanças, que também mirou criadores de conteúdo adulto para as plataformas OnlyFans e Escort Advisor.

Ainda de acordo com a polícia financeira italiana, todas as pessoas multadas colaboraram "amplamente, pagando ao erário as quantias devidas". No entanto, Luis Sal se pronunciou e garantiu que não é um "evasor".

"Sempre declarei tudo e paguei todos os impostos, frequentemente de forma antecipada. Uma investigação está em curso, e é normal que sejam feitas averiguações", disse o videomaker no Instagram.

As atividades de influenciadores digitais estão sob intenso escrutínio na Itália após o escândalo que abalou a imagem da empresária Chiara Ferragni, investigada por fraude agravada em campanhas beneficentes envolvendo um bolo natalino, um ovo de Páscoa e uma boneca com sua marca.

A influenciadora de 36 anos insiste que sempre agiu de boa fé, porém já foi multada em 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões).

(ANSA).