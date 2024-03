Quase 140 migrantes desembarcam em Lampedusa, sul da Itália

Todos os migrantes foram levados para o centro de acolhimento de Lampedusa, que abriga atualmente 383 deslocados internacionais.

Situada mais perto do norte da África do que da Península Itálica, Lampedusa é uma das principais portas de entrada para migrantes forçados na União Europeia, em um país que já recebeu 4.979 deslocados internacionais via Mediterrâneo em 2024.

Ainda que elevado, esse número significa uma redução de 67% em relação ao mesmo período do ano passado. (ANSA).

