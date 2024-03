Avião militar leva crianças palestinas de Gaza à Itália

ROMA, 10 MAR (ANSA) - Um avião da Aeronáutica Militar da Itália decolou do Egito com 45 pessoas provenientes da Faixa de Gaza, incluindo 14 crianças que serão tratadas em hospitais pediátricos do país europeu.

O C-130J partiu às 15h05 (horário do Cairo) e pousará em Roma neste domingo (10), mas depois seguirá viagem para Pisa.

Além dos 14 menores, o grupo inclui oito adultos e 23 acompanhantes. A passageira mais jovem é Aisel, de apenas quatro meses de idade.