Bicampeão 'Pecco' Bagnaia vence 1ª prova do ano na MotoGP

Com isso, o bicampeão encerrou o fim de semana na liderança do mundial, com 31 pontos, dois a mais que Binder (29) e três à frente de Martín (28).

A próxima etapa da MotoGP será em 24 de março, no GP de Portugal. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.