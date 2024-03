Coalizão de Meloni enfrenta teste nas urnas em eleição regional

PESCARA, 10 MAR (ANSA) - Após a derrota nas eleições regionais na Sardenha, a coalizão de direita da premiê da Itália, Giorgia Meloni, enfrenta outro teste nas urnas neste domingo (10), no pleito para eleger o próximo governador de Abruzzo, no centro do país.

As urnas ficam abertas entre 7h e 23h (horário local) para 1,2 milhão de eleitores dessa região comandada desde 2019 por Marco Marsilio, primeiro governador eleito pelo partido de Meloni, o Irmãos da Itália (FdI), com o apoio da Liga, de Matteo Salvini, e do Força Itália (FI), de Antonio Tajani, ambos vice-premiês.

Até o meio-dia, a afluência do eleitorado era de 15,80%, crescimento de mais de dois pontos percentuais em relação ao índice de 13,33% registrado no mesmo horário do pleito de 2019.