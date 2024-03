Itália é 2º país com mais turistas estrangeiros na UE

BRUXELAS, 10 MAR (ANSA) - A Itália foi o segundo país que mais recebeu turistas estrangeiros na União Europeia no último trimestre de 2023, com cerca de 34 milhões de pessoas.

O número está no boletim mais recente do Eurostat, gabinete de estatística da UE, que coloca a Espanha na liderança desse ranking, com 61 milhões. Já a França aparece em terceiro lugar, com 18,5 milhões.

O relatório do Eurostat também contabiliza 495 milhões de pernoites na estrutura hoteleira do bloco entre outubro e dezembro, aumento de 3,9% sobre o mesmo período de 2022, sendo que mais da metade se concentra em três países: Espanha (93 milhões de pernoites), Alemanha (92 milhões) e Itália (64 milhões) Já a Alemanha lidera o ranking de turistas internos no último trimestre, com 73 milhões de pessoas, seguida por França (43 milhões), Espanha (32 milhões) e Itália (30 milhões).