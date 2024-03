Netanyahu faz mais mal que bem a Israel, diz Biden

WASHINGTON, 10 MAR (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a postura do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a guerra na Faixa de Gaza e cobrou "mais atenção" ao elevado número de vítimas civis no enclave palestino.

Em entrevista à emissora MSNBC, o mandatário americano disse que o primeiro-ministro "tem o direito de defender Israel e de atacar o Hamas", mas deve "prestar maior atenção às vidas inocentes perdidas por causa das ações tomadas".

"Na minha opinião, ele está fazendo mais mal do que bem a Israel", acrescentou Biden, que vinha perdendo apoio em sua base por não condenar as ações do premiê de maneira mais firme.