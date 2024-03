Obra de Banksy em Veneza ganha vigilância 24h

VENEZA, 10 MAR (ANSA) - Uma obra do misterioso artista de rua Banksy em Veneza, na Itália, é mantida sob vigilância 24 horas por dia para evitar atos de vandalismo.

Chamado "O menino migrante", o grafite fica na fachada de uma casa abandonada e será restaurado pelo Banco Ifis, que determinou a presença constante de guardas no local para dissuadir vândalos.

A medida deve durar pelo menos alguns dias, até uma reunião entre o banco e as autoridades de Veneza para definir as modalidades e o prazo da restauração, que foi pedida pelo ex-subsecretário do Ministério da Cultura da Itália Vittorio Sgarbi.