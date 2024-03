Portugal vai às urnas de olho em avanço da extrema direita

LISBOA, 10 MAR (ANSA) - Estão abertas as urnas para as eleições legislativas em Portugal, que podem marcar o fim de oito anos de governo socialista e um avanço inédito da extrema direita no país.

O pleito foi convocado após a renúncia do premiê António Costa, do Partido Socialista (PS), em função de um escândalo de tráfico de influência.

As últimas pesquisas colocam a Aliança Democrática (AD), coligação de centro-direita, à frente do PS, mas sem maioria no Parlamento, o que pode fazer da legenda populista Chega crucial para a formação de governo.