Argentina anuncia medidas contra onda de violência em Rosário

"Enviaremos reforços da polícia federal e solicitamos a ajuda das forças armadas com tarefas de apoio logístico", acrescentou Bullrich.

Ainda segundo a titular da Segurança argentina, o governo vai apresentar um projeto de lei para criar o crime de "associação mafiosa", e pretende reforçar os controles sobre lavagem de dinheiro.

A cidade ficou completamente paralisada e sem transporte público depois que, em 36 horas, os narcotraficantes mataram dois motoristas de ônibus, um taxista e um frentista, ameaçando continuar se não houver flexibilização do regime carcerário para os membros das gangues.

Rosário é notória por ser a cidade mais violenta, com a maior taxa de homicídios do país. O local também é famoso por ser o município de origem do jogador de futebol Lionel Messi. (ANSA).

