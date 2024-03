Biden diz respeitar Papa, mas que paz depende da Rússia

WASHINGTON, 11 MAR (ANSA) - O governo dos Estados Unidos afirmou nesta segunda-feira (11) que o presidente Joe Biden tem "grande respeito" pelo papa Francisco, mas acredita que a paz na Ucrânia depende da Rússia.

O posicionamento chega dois dias depois da divulgação de uma entrevista na qual o pontífice afirma que Kiev precisa ter "coragem de levantar a bandeira branca e negociar" com Moscou e pergunta "quantas mortes" serão necessárias antes de os dois lados se sentarem para conversar. "O presidente Biden tem grande respeito pelo papa Francisco e se une a ele nas orações pela paz na Ucrânia, que poderia ser alcançada se a Rússia decidisse colocar fim a essa guerra injusta e retirasse suas tropas do território soberano da Ucrânia", disse à ANSA um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

"Infelizmente, continuamos não vendo nenhum sinal de que Moscou queira colocar fim a essa guerra, e por isso estamos empenhados em apoiar Kiev em sua defesa contra a agressão russa", acrescentou.