Corpos de 5 esquiadores suíços desaparecidos são encontrados

Em entrevista coletiva, as autoridades suíças não esclareceram as causas da morte, mas ninguém citou a possibilidade de ser uma avalanche.

Em casos como este "você sempre tenta manter contato, então também tem que olhar os meios que você tem disponíveis, infelizmente tem a questão da bateria" do telefone. "Tudo foi feito a nível humano, a nível de recursos. Tentamos o impossível. Às vezes temos que nos curvar à natureza", explicou Christian Varone, comandante da polícia cantonal de Valais.

De acordo com ele, as equipes de resgate trabalharam "até aos limites extremos das suas possibilidades", principalmente em decorrência das condições meteorológicas "catastróficas" do último fim de semana, com nevoeiro, vento, frio e perigo de avalanche.

A "esperança" é conseguir encontrar o esquiador desaparecido ainda vivo, apesar de ser "realista" quanto às condições da montanha, a 3,5 mil metros de altitude, nas últimas 48 horas.

A tempestade Monica nos Alpes trouxe rajadas de vento de até 190 quilômetros por hora acima de 1.800 metros. A procuradora-geral do cantão de Valais, Beatrice Pilloud, anunciou a abertura de uma investigação para esclarecer a tragédia.

Segundo Pilloud, as condições nas montanhas podem "mudar imediatamente" e "é importante não julgar as pessoas", tendo respeito "por elas" e pelas "suas famílias".