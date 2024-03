Europa reage a declarações do Papa sobre Ucrânia

BERLIM, 11 MAR (ANSA) - O pedido do papa Francisco para a Ucrânia ter "coragem de negociar" a paz com a Rússia segue repercutindo na Europa, em meio à relutância de Kiev em seguir os conselhos do pontífice.

"A paz está nas mãos de Putin. Nós queremos uma paz justa, que leve em consideração a vítima dessa guerra, ou seja, a Ucrânia", declarou um porta-voz do Serviço de Ação Externa da União Europeia nesta segunda-feira (11), ao ser questionado sobre as palavras do líder católico.

Já o porta-voz do governo da Alemanha, Steffen Hebestreit, disse que o chanceler Olaf Scholz "não está de acordo com o Papa neste tema". "A Ucrânia está se defendendo de um agressor, e nós, assim como outros países, a apoiamos nesse esforço", acrescentou.