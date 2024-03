Greta Thunberg e ativistas bloqueiam entrada do Parlamento sueco

ESTOCOLMO, 11 MAR (ANSA) - A ativista sueca Greta Thunberg, juntamente com outros ambientalistas, bloqueou a entrada do Parlamento em Estocolmo em mais um ato contra as mudanças climáticas.

"Estamos aqui para protestar contra o sistema em vigor que já hoje leva à morte de pessoas como resultado da crise climática", afirmou a jovem à agência de notícias sueca TT.

O grupo carrega faixas com letras grandes com as seguintes frases: "Justiça climática agora" e "Outro mundo é possível".