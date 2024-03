Itália lança programa humanitário alimentar para Gaza

"Informarei o G7, o Conselho Europeu de Assuntos Exteriores, o governo de Israel e a ANP [Autoridade Nacional Palestina] sobre a iniciativa. E através dos países árabes que dialogam com o Hamas, também enviaremos a mensagem ao Hamas", disse Tajani.

Ele lembrou que o país já concedeu 20 milhões de euro para ajuda humanitária, mas disse que está pronto para fazer mais investimentos "para ajudar a população civil palestina", e que o principal objetivo do projeto é um trabalho de coordenação para permitir que o maior número possível de ajudas chegue aos civis.

"Hoje é o primeiro dia do Ramadã, devemos fazer o máximo para apoiar a população civil de Gaza que está sofrendo e se preparando para celebrar. Apoiamos Tajani nesta importante iniciativa e faremos o nosso melhor para garantir que possamos acessar as áreas", disse o diretor da FAO, Qu Dongyu.

"Com lançamentos do alto, não podemos alcançar todas as pessoas. A única maneira de fazê-lo é através do cruzamento de Rafah ou pelo mar. Precisamos de 300 caminhões entrando em Gaza todos os dias, e também precisamos entrar por Israel e precisamos abrir um porto para permitir o acesso de bens humanitários", disse a diretora-executiva do PAM, Cindy McCain.

"A extensão da crise em Gaza requer uma resposta humanitária coletiva e esta é uma iniciativa muito significativa, que ajudará a enfrentar as crescentes necessidades humanitárias na Faixa que requerem uma solução", disse o vice-secretário-geral da Ficross, Xavier Castellanos. (ANSA).