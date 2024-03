Itália prende palestinos suspeitos de planejar ataque terrorista

A ordem de prisão preventiva foi emitida pelo juiz distrital de instrução de L'Aquila, a pedido do Ministério Público de L'Aquila, e cumprida pela Direção Distrital Antimáfia e Antiterrorismo em coordenação com equipe nacional antimafiosos.

As investigações, que também contaram com a ajuda do Serviço de Luta contra o Extremismo e o Terrorismo Internacional da Direção Central da Polícia de Prevenção, constataram a criação de uma estrutura operacional militar denominada "Grupo de Resposta Rápida - Brigadas Tulkarem", um ramo das "Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa" - reconhecidas como organização terrorista pela União Europeia.

O grupo previa realizar atos de violência com o objetivo de terrorismo, mesmo contra um Estado estrangeiro. De acordo com a polícia italiana, está em andamento um processo de extradição contra um dos detidos, Anan Yaeesh, de 37 anos, a pedido das autoridades de Israel, perante o tribunal de recurso de L'Aquila. (ANSA).

