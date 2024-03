Italiano integra equipe que venceu Oscar com curta de animação

LOS ANGELES, 11 MAR (ANSA) - Por Lucia Magi - A Itália não ganhou o Oscar. Mas um italiano, sim. Massimiliano Narciso, nascido em Milão em 1975, é o designer de personagens do filme "War is Over", inspirado na música "Happy X-mas" de John e Yoko, que levou para casa a estatueta de melhor curta de animação.

Narciso permaneceu na plateia quando seus colegas desta grade produção de 11 minutos se aproximaram para receber o prêmio: Brad Brooker, o produtor, Dave Mullins, diretor e co-roteirista junto com Sean Lennon, filho de John e Yoko Ono, que do palco enviou votos de felicidades à mãe de 91 anos.

"Não havia muitos outros trabalhando nesse curta. Além deles, estava eu, que desenhou os personagens, e o desenhista de produção Zac Retz", conta ele à ANSA, antes de entrar no carro que leva a equipe para comemorar.