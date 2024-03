Lecce demite técnico após cabeçada em atacante rival

ROMA, 11 MAR (ANSA) - O Lecce demitiu nesta segunda-feira (11) o treinador Roberto D'Aversa, que deu uma cabeçada no atacante Thomas Henry, do Hellas Verona, após partida entre os dois clubes no último domingo (10).

"Após os fatos ocorridos ao fim do jogo Lecce-Verona, comunicamos a saída do treinador Roberto D'Aversa. Agradecemos ao técnico e sua equipe pelo trabalho desenvolvido", diz um comunicado do time giallorosso.

Em 28 partidas sob o comando de D'Aversa na Série A, o Lecce conquistou 25 pontos, com cinco vitórias, 10 empates e 13 derrotas, incluindo para o Verona no domingo, por 1 a 0, em casa.