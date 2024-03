'Oppenheimer' é grande vencedor do Oscar 2024 com 7 prêmios

A protagonista do filme de Yorgos Lanthimos, que vive Bella Baxter, uma mulher Frankenstein criada por um cientista, superou a favorita Lily Gladstone, primeira indígena americana a concorrer na categoria por seu papel em "Assassinos da Lua das Flores".

A produção do cineasta Martin Scorsese e que tem o astro Leonardo DiCaprio no elenco havia sido indicada a 10 categorias, mas não venceu nenhuma.

Já o Oscar de Da'Vine Joy Randolph como melhor atriz coadjuvante foi o único faturado pelo "Os Rejeitados", enquanto que o sucesso de bilheteria do ano, "Barbie", levou apenas o prêmio de melhor canção original pela música "What Was I Made For?" após ter sido indicado em oito categorias.

Confira a lista completa de vencedores: Melhor Filme: Oppenheimer Melhor Atriz: Emma Stone, por "Pobres Criaturas" Melhor Ator: Cillian Murphy, por "Oppenheimer" Melhor Direção: Christopher Nolan, por "Oppenheimer" Melhor Ator Coadjuvante: Robert Downey Jr., por "Oppenheimer" Melhor Atriz Coadjuvante: Da'Vine Joy Randolph, por "Os Rejeitados" Melhor Cabelo e Maquiagem: Pobres Criaturas Melhor Design de Produção: Pobres Criaturas Melhor Figurino: Pobres Criaturas Melhor Animação em Curta-Metragem: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko Melhor Animação: O Menino e a Garça Melhor Roteiro Original: Anatomia de uma Queda Melhor Roteiro Adaptado: Ficção Americana Melhor Filme Internacional: Zona de Interesse (Reino Unido) Melhores Efeitos Visuais: Godzilla Minus One Melhor Montagem: Oppenheimer Melhor Documentário de Curta-Metragem: The Last Repair Shop Melhor Documentário de Longa-Metragem: 20 Dias em Mariupol Melhor Fotografia: Oppenheimer Melhor Curta-Metragem em Live Action: A Incrível História de Henry Sugar Melhor Som: Zona de Interesse Melhor Trilha Sonora Original: Oppenheimer Melhor Canção Original: "What Was I Made For", de "Barbie".

(ANSA).