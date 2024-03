Palestinos presos na Itália planejavam ataque na Cisjordânia

ROMA, 11 MAR (ANSA) - O grupo de resposta rápida Brigadas Tulkarem, ao qual pertenciam os três palestinos cuja prisão preventiva foi ordenada hoje na Itália - Anan Kamal Afif Yaeesh, Ali Saji Ribhi Irar e Mansour Doghmosh -, planejava um ataque terrorista contra o assentamento israelense de Avnei Hefetz, na Cisjordânia, através do uso de um carro-bomba.

A informação consta no despacho do juiz distrital de instrução da cidade de L'Aquila e é baseada em conversas interceptadas pelos policiais que realizaram as investigações.

"Esta é uma unidade suicida, pronta para agir em profundidade e a nossa ação será imediata", diz a mensagem que pode ser ouvida em uma conversa no WhatsApp entre Yaeesh e Munir Almagdah, líder militar das Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, em 9 de janeiro de 2024. (ANSA).