Robô 'apalpa' jornalista em evento na Arábia Saudita

ROMA, 11 MAR (ANSA) - Uma situação inusitada repercutiu na imprensa internacional depois que um robô supostamente tentou apalpar o bumbum de uma repórter durante um evento em Riad, na Arábia Saudita.

O caso ocorreu no DeepFest, um evento considerado o "principal ponto de encontro do ecossistema global de inteligência artificial", realizado na capital saudita no último dia 4 de março.

Na ocasião, a jornalista Rawya Kassem foi vista fazendo uma apresentação na frente do robô com inteligência artificial chamado Mohammad, quando ele pareceu estender a mão para tentar tocar o bumbum dela de forma inadequada.