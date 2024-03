Rússia inicia eleição presidencial na Ucrânia ocupada

Na Rússia, as eleições presidenciais acontecerão entre os dias 15 e 17 de março, e a vitória do presidente Vladimir Putin é dada como certa. O mandatário comanda o país desde 1999, se alternando nos cargos de premiê e presidente, e poderá ficar no poder ao menos até 2030.

Além de Donetsk, Moscou também anexou ilegalmente partes das províncias de Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, em 2022, e a península da Crimeia, em 2014. (ANSA).

