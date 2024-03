Sensação Bologna perde Zirkzee por até 1 um mês

BOLONHA, 11 MAR (ANSA) - Sensação da temporada 2023/24 do futebol italiano, o Bologna perderá um de seus principais astros, o atacante Joshua Zirkzee, por até um mês devido a uma lesão muscular na coxa.

O holandês havia sido substituído com dores aos 34 minutos do segundo tempo na derrota para a Inter de Milão, no último sábado (9), e os exames posteriores constataram uma contusão "de primeiro grau no bíceps femoral esquerdo, com tempo de recuperação estimado em três a quatro semanas", segundo comunicado do clube.

Com 22 anos, Zirkzee está no Bologna desde 2022 e vive a melhor fase na carreira, com 10 gols e quatro assistências na atual edição do Campeonato Italiano.