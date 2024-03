Udinese vence Lazio e se afasta do Z3 na Série A

Faltando dez rodadas para o fim do campeonato, a Internazionale é a líder com 75 pontos, seguida pelo Milan com 59, pela Juventus com 58, e pelo Bologna, que neste momento encerra a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, com 51.

A Lazio está em nono com 40 pontos, enquanto a Udinese ocupa a 13ª posição com 27.

A vitória foi fundamental para a equipe abrir três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, que neste momento tem o Frosinone com 24 pontos, o Sassuolo com 23 e a Salernitana com 14.

Na próxima rodada, a Udinese recebe o Torino. A partida será neste sábado (16), às 11h no horário de Brasília.

No mesmo dia, a Lazio joga fora de casa contra o Frosinone, às 16h45 no horário de Brasília. (ANSA).