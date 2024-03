UE chega a acordo para lei voltada a trabalhadores de apps

BRUXELAS, 11 MAR (ANSA) - Em uma reunião do conselho de ministros Epsco (Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores), o Conselho Europeu aprovou nesta segunda-feira (11) um novo acordo provisório com o Parlamento Europeu para criar normas para melhorar as condições de trabalho do pessoal das plataformas digitais, como Uber e Deliveroo.

Estimativas de 2022 apontam que o bloco conta com 28 milhões de trabalhadores nessa situação, e projeções indicam que haverá 43 milhões até 2025.

Um dos objetivos da nova norma é determinar o status ocupacional correto das pessoas que trabalham dessa forma, além de criar regras comunitárias sobre o uso de sistemas algorítmicos nos postos de trabalho.