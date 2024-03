++ Negociador da PM chega a local de sequestro no RJ ++

SÃO PAULO, 12 MAR (ANSA) - Um negociador da Polícia Militar do Rio de Janeiro se posicionou perto do ônibus sequestrado com 17 reféns na Rodoviária do Rio, principal terminal do tipo no centro da capital fluminense. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Segundo a TV Globo, outras tentativas de contato foram recebidas a tiros pelo sequestrador, que fechou as cortinas das janelas do veículo.

A Viação Sampaio lamentou a situação: "Uma equipe está no local para prestar assistência aos passageiros envolvidos neste caso de violência. Lamentamos profundamente o ocorrido, e daremos o apoio possível aos clientes e funcionários da empresa". (ANSA).