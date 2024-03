Após 3h, sequestro de ônibus na Rodoviária do Rio é encerrado

Eles passarão por avaliação preliminar física e psicológica pelo Corpo de Bombeiros.

Antes da entrada do sequestrador no coletivo, houve disparos e um homem foi baleado três vezes no tórax e levado ao hospital em estado grave. Outra pessoa foi ferida com um tiro de raspão.

Ambas foram atingidas do lado de fora do veículo.

O terminal foi completamente cercado, as plataformas de embarque e desembarque foram esvaziadas, as lojas foram fechadas e as viagens foram canceladas.

O ônibus da viação Sampaio tinha Minas Gerais como destino.

A concessionária que administra a rodoviária orientou aos viajantes que não se desloquem até o terminal, e remarquem os trajetos que fariam na tarde e noite desta terça para outras datas.