Após eleição, presidente português inicia consultas com partidos

LISBOA, 12 MAR (ANSA) - O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, começa nesta terça-feira (12) a se reunir com as delegações dos partidos para consultas antes da formação do novo governo. Haverá uma consulta por dia.

O primeiro partido a ser recebido é o PAN (Pessoas-Animais-Natureza), que, como na legislatura anterior, terá um assento no novo Parlamento.

A última consulta será com a coalizão de centro-direita AD, que nas eleições do último domingo (10) obteve a maioria relativa e será recebida no Palácio de Belém em 20 de março.