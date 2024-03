Após queda de drones, houthis dizem que Itália 'não é alvo'

Com comando tático italiano, a operação naval da UE acontece na esteira dos recorrentes ataques dos houthis contra navios mercantis ocidentais no Mar Vermelho, uma das principais rotas comerciais do mundo.

O grupo é apoiado pelo Irã, controla a maior parte do Iêmen e passou a mirar embarcações comerciais com destino a Israel para demonstrar solidariedade à Faixa de Gaza.

"O abatimento de nossos drones constitui uma nova confirmação de que a Itália se colocou ao lado de nossos inimigos e da defesa de Israel", disse à ANSA Abdennaser Mohamed, funcionário do departamento de imprensa da presidência houthi no Iêmen, acrescentando, contudo, que o país europeu "não é um alvo direto neste momento".

"Nossas operações permanecem focadas em dois objetivos: impedir aos navios israelenses que se dirijam à Palestina ocupada e atingir navios americanos e britânicos por causa do apoio a Israel na agressão a Gaza", salientou o porta-voz.

(ANSA).