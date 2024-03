Astro de 'Gladiador' fará show em antiga arena romana na Itália

ROMA, 12 MAR (ANSA) - O antigo anfiteatro romano do sítio arqueológico de Pompeia, no sul da Itália, será palco de uma série de espetáculos entre os meses de junho e julho.

A iniciativa foi apresentada nesta terça-feira (12), em Roma, e inclui apresentações do músico americano John Legend (11/6), da banda do ator neozelandês Russell Crowe (9/7), protagonista de "Gladiador", e do trio de ópera pop italiano Il Volo (17/7).

"Hoje celebramos o casamento muito feliz entre o patrimônio artístico cultural e uma excelência nacional, que é o canto", disse o ministro da Cultura da Itália, Gennaro Sangiuliano.