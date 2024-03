Barcelona vence por 3 a 1 e elimina Napoli da Champions

SÃO PAULO, 12 MAR (ANSA) - O Napoli perdeu por 3 a 1 para o Barcelona e foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

O jogo aconteceu nesta terça-feira (12) no estádio Olímpico da Catalunha, em Barcelona.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida na Itália, o Barcelona encaminhou a classificação já no início da partida com os gols de Fermín López aos 15 minutos do primeiro tempo e de João Cancelo dois minutos depois.