Brasil fecha setor consular de Embaixada no Haiti

(ANSA) - BRASÍLIA, 12 MAR - O governo brasileiro anunciou nesta terça-feira (12) a suspensão das atividades do setor consular da Embaixada no Haiti, palco de uma grave crise de segurança que culminou na renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry.

"A Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, com o objetivo de minimizar os riscos à vida e segurança do público e dos funcionários da repartição, viu-se obrigada a suspender, desde o dia 4 de março, o atendimento presencial do seu Setor Consular", diz uma uma nota do Ministério das Relações Exteriores.

No entanto, segundo o Itamaraty, a "Embaixada segue funcionando e monitora permanentemente a evolução da crise".