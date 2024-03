CEO do Milan é investigado por suposta fraude em venda do clube

Outras duas pessoas que operam em Luxemburgo também estão na mira da justiça.

Além disso, o Milan ainda poderia pertencer ao fundo Elliot e ao americano Paul Singer apesar do diretor executivo do RedBird Capital aparecer como dono do clube desde agosto de 2022.

A hipótese é baseada em uma série de elementos adquiridos nas investigações dos promotores de Milão, Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, conduzidas pela Unidade Especial de Polícia Monetária da polícia fiscal italiana Guarda de Finanças.

De acordo com o inquérito, "o Fundo Elliott mantém atualmente o controle substancial do Milan, enquanto a autoridade supervisora Figc foi informada da transferência de propriedade em favor do Fundo RedBird em 2022".

O Milan , por sua vez, reconheceu a busca e a investigação relacionadas a possíveis irregularidades na transferência de titularidade, mas negou qualquer tipo de irregularidade.

"Em relação à busca realizada hoje na sua sede, o Milan se posiciona como alheio e estranho aos procedimentos em curso relacionados com a sua aquisição, concluídos em agosto de 2022", diz um comunicado oficial.