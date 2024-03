Cruz Vermelha Russa teria ligação com máquina de guerra de Putin

ROMA, 12 MAR (ANSA) - A Federação Internacional da Cruz Vermelha (FICV) está sob pressão para tomar medidas contra a Cruz Vermelha Russa (RRC) devido ao suposto envolvimento entre o grupo e a máquina de guerra do regime de Vladimir Putin e a propaganda do Kremlin.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (12) pelo jornal "The Guardian" em uma publicação baseada em vários documentos saídos do Kremlin e compartilhados com um consórcio de meios de comunicação.

As evidências incluem o papel central do presidente da RRC numa organização "patriótica" pró-Putin, altos funcionários da Cruz Vermelha da Rússia falando da impossibilidade de paz com os "nazis ucranianos" e a participação do entidade no treino militar para crianças.