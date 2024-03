Governo italiano prepara PL para regular inteligência artificial

ROMA, 12 MAR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta terça-feira (12) que o governo está preparando um projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial.

"[O texto] tem como objetivo estabelecer alguns princípios, determinar as regras complementares às do regulamento europeu que está em via de aprovação, e identificar as medidas mais eficazes para estimular o nosso tecido produtivo", disse a premiê.

"Além disso, estamos trabalhando para identificar o organismo mais idôneo para desempenhar o papel de autoridade competente sobre o uso das tecnologias baseadas em inteligência artificial", complementou.