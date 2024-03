Homem faz 18 reféns em ônibus na Rodoviária do Rio

A área foi isolada e as plataformas de embarque e desembarque foram esvaziadas. Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) tentam evacuar as demais áreas da rodoviária.

O ônibus da viação Sampaio teria as cidades mineiras de Juiz de Fora e Belo Horizonte como destinos.

A concessionária que administra a rodoviária orientou aos viajantes que não se desloquem até o terminal, e remarquem seus trajetos para outra data.

Uma equipe de negociações da Polícia Militar está no local.

