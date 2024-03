Inglesa receberá Leão de Ouro na Bienal de Música de Veneza

VENEZA, 12 MAR (ANSA) - A compositora inglesa Rebecca Saunders, conhecida por criar mundos sonoros que melhoram a experiência auditiva e uma das profissionais mais reconhecidas da atualidade, receber o "Leão de Ouro" pelo conjunto de sua obra na Bienal de Música de Veneza, no próximo mês de setembro.

A escolha foi feita pela diretoria da Bienal de Veneza por proposta de Lucia Rochetti, diretora do setor musical, e anunciada nesta terça-feira (12) pelos organizadores do evento.

Primeira mulher a obter o prêmio Ernst-von-Siemens em 2019 e destaque no Festival de Lucerna e no Musikfest Berlin, Saunders, radicada em Berlim, receberá o Leão de Ouro "pelo refinamento de sua pesquisa e suas intenções composicionais, pela atenção que dedica ao microcosmo do som, pela capacidade de criar no ouvinte uma área de audição reservada, um acústico íntimo e interior que evolui e amplifica o imaginário sonoro".