Itália lança plano para evitar 'epidemia' do opioide fentanil

"Se houver um aumento na circulação, estaremos prontos para enfrentar o problema da melhor maneira. É um opioide usado na medicina por ser um potente analgésico, mas também perigosíssimo. Precisamos da campanha de informação aos jovens, mas também de formação aos operadores de saúde, para que reconheçam pessoas em overdose, por exemplo", disse o titular da Saúde, Orazio Schillaci.

O lançamento, porém, já despertou críticas da oposição. "O governo acha que pode brincar com os cidadãos assim? Em junho, convidou lobistas de uma organização financiada por farmacêuticas como a que distribui o fentanil. De um lado, fazem cara de bravos contra o fentanil, por outro, convidam esses lobistas pagos pelo produtor dessa pesada droga. A hipocrisia do governo Meloni é o verdadeiro ópio do povo italiano", disse o secretário do partido europeísta +Europa, Riccardo Magi.

A declaração se refere a um congresso, realizado em junho de 2023, contra a legalização da maconha. Foram convidados os lobistas proibicionistas americanos Kevin Sabet e Luke Niforatos, fundador e vice-presidente da associação Smart Approaches to Marijuana (SAM), que, segundo Magi, teria como financiadora a farmacêutica Insys Therapeutics, que faliu em 2019 tendo o fentanil como carro-chefe. (ANSA).

