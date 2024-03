Italiano nº 123 do mundo surpreende e elimina Djokovic

ROMA, 12 MAR (ANSA) - O italiano Luca Nardi, 123º colocado no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), surpreendeu ao derrotar o número 1 do mundo, Novak Djokovic, no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

Aos 20 anos de idade, Nardi ganhou com placar de 2 sets a 1 (6-4, 3-6 e 6-3) e eliminou Djoko na terceira rodada do torneio, em uma das maiores zebras dos últimos tempos no tênis.

"Acho que antes desta noite ninguém me conhecia", admitiu o italiano após a vitória. "Não sei como consegui aguentar, acho que foi um milagre, porque sou um garoto de 20 anos e fora dos 100 melhores do mundo que conseguiu bater Novak, é loucura", disse.