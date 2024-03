Navio italiano derruba 2 drones no Mar Vermelho

Com comando tático italiano, a operação naval da UE acontece na esteira dos recorrentes ataques dos houthis contra navios mercantis ocidentais no Mar Vermelho, uma das principais rotas comerciais do mundo.

O grupo é apoiado pelo Irã, controla a maior parte do Iêmen e passou a mirar embarcações comerciais com destino a Israel para demonstrar solidariedade à Faixa de Gaza. (ANSA).

