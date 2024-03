Negociações entre Israel e Hamas continuam, diz Catar

TEL AVIV, 12 MAR (ANSA) - O governo do Catar anunciou que as negociações para conseguir um cessar-fogo entre Israel e o movimento fundamentalista islâmico Hamas na Faixa de Gaza continuam.

A informação foi divulgada pela imprensa israelense nesta terça-feira (12), citando o Ministério das Relações Exteriores do Catar.

De acordo com o comunicado, os esforços pela paz na guerra no Oriente Médio continuam no Cairo e em Doha, apesar de a situação ser difícil.