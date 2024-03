Premiê do Haiti renuncia após onda de violência de gangues

De acordo com a Caricom, o conselho de transição de poder no Haiti será composto por dois observadores e sete membros com poder de voto, incluindo representantes da Igreja e da sociedade civil.

Logo depois da divulgação, Henry publicou um vídeo em suas redes sociais para informar que seu governo renunciará imediatamente após a instalação do conselho.

"Quero agradecer ao povo haitiano pela oportunidade que me deram", afirmou ele, que assumiu o governo após o assassinato do então presidente do Haiti, Jovenel Moise, em 2021.

O premiê haitiano reconheceu que o país precisa de "estabilidade" e "paz" e destacou que seu "governo será provisório até que nomeiem um primeiro-ministro e um novo gabinete".

Henry é o primeiro-ministro há mais tempo desde que a Constituição do Haiti foi adotada em 1987. O político, que está em Porto Rico há uma semana, não conseguiu retornar ao país porque gangues criminosas fecharam os principais aeroportos do Haiti.

O país não tem presidente nem parlamento e não realiza eleições desde 2016. No início deste mês, as gangues que controlam grande parte da nação lançaram uma série de ataques a locais estratégicos da capital, Porto Príncipe, como a sede do Presidência, o aeroporto e as prisões, exigindo a demissão de Henry.