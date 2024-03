Sessão solene em SP homenageia 150 anos de imigração italiana

SÃO PAULO, 12 MAR (ANSA) - A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realizou uma sessão solene para homenagear os 150 anos da imigração italiana no Brasil, evento que contou com a presença de uma delegação de deputados do país europeu e do cônsul-geral Domenico Fornara.

A ocasião também marcou a inauguração da exposição "Italianos no Brasil", realizada no prédio da Alesp pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e que reúne fotos, vídeos e textos.

Participaram do evento os deputados Fabio Porta, do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda; Franco Tirelli, do Movimento Associativo dos Italianos no Exterior (Maie), de centro; e Salvatore Caiata, do Irmãos da Itália (FdI), de direita.