Técnico leva gancho de 4 jogos após cabeçada em rival na Itália

O treinador ainda foi condenado a pagar 10 mil euros (R$ 54,4 mil) de multa e cumprirá a suspensão quando for contratado por outro clube.

Henry, expulso no fim do duelo, também foi punido, porém com uma rodada de gancho, por ter "adotado uma postura provocativa contra um jogador da equipe adversária, criando uma situação de tensão".

O Verona é o atual 14º colocado na Série A, com 26 pontos, enquanto o Lecce é o 16º, com 25. Ambos lutam contra o rebaixamento. (ANSA).

