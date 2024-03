UE deve pedir para Israel se abster de ofensiva em Rafah

ESTRASBURGO, 12 MAR (ANSA) - Os líderes da União Europeia se preparam para pedir que Israel não inicie uma incursão militar terrestre em Rafah, cidade situada no extremo-sul da Faixa de Gaza e que abriga atualmente cerca de 1,5 milhão de pessoas.

O município é o último antes da fronteira com o Egito e virou refúgio de centenas de milhares de deslocados de outras regiões do enclave, que não teriam mais para onde escapar no caso de uma operação israelense em larga escala.

"O Conselho Europeu exorta o governo israelense a se abster de uma operação de terra em Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinos buscam segurança contra os combates e acesso a ajuda humanitária", diz o esboço de uma declaração conclusiva da reunião dos líderes dos 27 Estados-membros marcada para 21 e 22 de março.