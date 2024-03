Ativistas de direitos animais protestam contra Ibrahimovic

VERONA, 13 MAR (ANSA) - Um grupo de ativistas dos direitos animais realizou nesta quarta-feira (13) um protesto contra o ex-jogador sueco Zlatan Ibrahimovi?, atual dirigente do Milan, em Verona, na Itália.

Os militantes do "Centopercentoanimalisti" colocaram uma faixa na entrada de visitantes do estádio Bentegodi, onde o Milan enfrentará o Hellas Verona no próximo domingo (17), para protestar contra a paixão do ex-craque pela caça.

Esta não é a primeira vez que os ativistas do movimento têm Ibrahimovi? como alvo. Em 2022, um protesto já havia sido realizado também em Verona contra o então jogador sueco e sua esposa pelas suas "jornadas de morte".